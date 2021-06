Les Vergers de la Silve transforme la pomme en un produit haut de gamme

Dans la famille de Sophie Lacharlotte, on cultive la pomme depuis plusieurs générations. La co-fondatrice des Vergers de la Silve a repris le flambeau en 2015. Avec son mari et son fils, elle produit des jus et pétillants gastronomiques. Des produits sains, 100% naturel, sans ajout de sucre, colorant ni conservateur qui ont conquis jusqu'à l'Elysée et Matignon. Les Vergers de la Silve exportent aussi en Asie et au Moyen-Orient et se sont fait une place sur les tables des restaurants étoilés. Membre du collège culinaire de France, l'entreprise est également depuis l'an dernier adhérant de Produit en Anjou. Sophie Lacharlotte au micro de Bastien Lallier.



