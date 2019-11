Les Voyages de l’Espérance

Le Voyage de l’ Espérance existe depuis les années 1990. Il est un temps fort de toutes les délégations du Secours Catholique.

Ni pèlerinage, ni séjour de vacances, un Voyage de l’Espérance associe des personnes vivant des situations de pauvreté, des bénévoles, des salariés et des membres des communautés chrétiennes.

50 personnes d’Indre et Loire étaient à Lisieux fin octobre. Pendant 5 jours, s’est tissée une relation d’égal à égal entre les participants. Le séjour bouscule les places, les rôles sociaux. Personne n’est objet de charité, il n’y a plus ni « d’accueillis », ni « d’accueillants », tous sont pareillement sujets, acteurs du voyage.

Ce séjour est une petite parenthèse mais un grand remède à l’indifférence.

Les deux invités nous rappellent comme il est simple finalement d’avoir le cœur et les yeux ouverts pour vivre de belles rencontres fraternelles.

Les deux invités sur le plateau de SOLICAP :

Bernard Hindié, bénévole référent des groupes conviviaux

Et Stanilas Bichon, nouveau bénévole.