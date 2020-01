Les Zef et mer, les rencontres de l'hiver en Bretagne

Les nouveautés et les créations de la scène Bretonne chaque année s'installent dans 4 villes Bretonnes et à Paris. Pour cette 7e édition, Plérin, Plédran, Rennes, Guer et Paris vous attentent du 18 janvier au 2 février 2020. Présentation avec Sophie GLARNER, organisatrice du festival éponyme.