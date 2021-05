Limiter le démarchage téléphonique

Avec la recrudescence du démarchage téléphonique, l’exaspération des Français est à son comble. Pire, les secteurs qui y ont recours sont aussi ceux qui concentrent le plus de litiges de consommation (travaux de la maison, rénovation énergétique, fournisseurs d’énergie, assurances). Les pouvoirs publics doivent rompre avec la complaisance et interdire les appels non désirés, c'est en tous cas ce que l'association de consommateur UFC Que Choisir préconise.



En attendant, des solutions existent pour limiter ses appels, revue de détail cette semaine sur RCF Sarthe, avec Pauline Riou, stagiaire juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Elle est au micro de Françoise Grimard.