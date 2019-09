Depuis 16 ans, Lionel SABOT est journaliste dans une radio en Nouvelle-Calédonie !

Mais il a pris le virus de la radio... et du journalisme il y a bien longtemps, lorsqu'il était adolescent et que notre radio faisait ses premiers pas sur les ondes stéphanoises.

Avec Jean-Marc Chazot à la réalisation, découvrons avec lui son parcours lors de son passage express dans notre région. L'occasion de revenir sur son itinéraire professionnel , ses premiers pas à l'autre bout du monde et sa vision de la cité stéphanoise 16 ans après son départ.