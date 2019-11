Lire pour mieux grandir en humanité

Comment faire de la lecture un besoin aussi vital que celui de boire et de manger ?

Comment la lecture favorise-t-elle la remise en cause de nos certitudes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons ?

Comment, tout simplement, le livre rend plus humain ?

Au fil de ses expériences professionnelles de bibliothécaire et animée par le credo qu'elle partage avec l'écrivaine Régine Detambel, "les livres prennent soin de nous", Marie-Paule Sestier vante les vertus thérapeuthiques du livre, aussi bien pour les petits que pour les grands.