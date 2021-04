Lise Gallois, médiatrice, facilitatrice d’intelligence collective

La tiny house, petite maison sur roue, est un concept américain, qui répond à un besoin d’harmonie, de cohérence et d’esthétique en vivant à la fois dans un petit espace (12 à 20 m2 ) et dans l’immensité de la nature. La tiny house est déplaçable sans contrainte ce qui donne une grande liberté.

Lise Gallois a quitté le confort de 150 m2 en ville pour une plus grande liberté dans 20 m2 , ce qui n’est pas de l’ascétisme car " j’ai tout le confort souhaité mais une sobriété légère basée sur la joie et la pétillance" .

Il s’agit d'un renversement total de la vision de la vie . "Je vis dans un immense écrin en contact avec l’abondance de la vie. Je m'inscris dans beaucoup plus grand que mon espace intérieur. Jamais je n’ai l'impression d’un manque car je mesure l'abondance dès que je suis dans la confiance de la vie en lien intérieur avec ce qui m’anime... Je crois que nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité par le choix de là où nous posons notre attention : dans un coin de calcul ou juste en contact de la vie en nous... dans la nature tout s’autorégule et la confiance dans la force de vie évite de s’épuiser à vouloir récréer le monde.

Etre à l’écoute des éléments de la nature nourrit l’écoute du vivant, de la parole et des vibrations des autres. J'ai fait le choix de me laisser guider. Ce qui compte le plus est la confiance à être moi-même, à me laisser surprendre par la vie… "