Logement social, des objectifs qui diminuent et une demande forte

En 2020 les objectifs de la Métropole Aix Marseille, de production de logements sociaux étaient de 5 000 logements, ramenés à 3140 et finalement 2 217 seulement ont été réalisés.

Quelles sont les raisons de cette forte diminution alors que les besoins augmentent.

Pourquoi cette situation et comment la résoudre ? on en parle avec notre invité, Lionel Royer Perrault Président de 13 Habitat et de la SOLEAM