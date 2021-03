Loi Climat et Résilience: le regard d'un jeune Ardéchois engagé

Le texte sera débattu en séance plénière à partir de lundi 29 mars. Ce projet de loi répond-il de manière crédible au défi de la transition écologique? Et si non, quelles améliorations pourraient être apportées? Nous recevons cette semaine Justin Peraud, 25 ans, habitant Privas, consultant « climat et territoire » en bureau d’études.