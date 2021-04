Loire Mag, le podcast d'avril

Dans ce podcast d'avril,

Nous continuons à découvrir la Véloire, avec Alain Laurendon, premier vice président du département.

Nous partirons ensuite à la rencontre d'un agent du département : Patrick, dont le visage vous sera certainement familier puisqu'il est le visage de la nouvelle campagne de sensibilisation du département.

Hervé Reynaud, maire de Saint Chamond et vice président en charge des Finances et de l'évaluation des politiques publiques, nous parlera ensuite du budget voté il y a un mois et demi.

Puis zoom de l'empire de la Pizza Made In Saint-Etienne : Florent Mercier, l'un des 2 co-fondateurs de Pizza Cosy sera notre invité.