Loire Mag, le podcast d'avril 2021

©loireledepartement

Dans ce podcast d'avril:

Nous continuons à découvrir la Véloire, avec Alain Laurendon, premier vice président du département.

©loireledepartement

Nous partirons ensuite à la rencontre d'un agent du département : Patrick, dont le visage vous sera certainement familier puisqu'il est le visage de la nouvelle campagne de sensibilisation du département.

©loireledepartement

Hervé Reynaud, maire de Saint Chamond et vice président en charge des Finances et de l'évaluation des politiques publiques, nous parlera ensuite du budget voté il y a un mois et demi.



©loireledepartement

Puis zoom de l'empire de la Pizza Made In Saint-Etienne : Florent Mercier, l'un des 2 co-fondateurs de Pizza Cosy sera notre invité.

©loireledepartement