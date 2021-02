Loire Mag le podcast de février: collèges, territoire, Maîtrise de la Loire et WEBQAM

Dans ce "Loire Mag, le podcast" de février, vous retrouverez le dossier sur l'enseignement de demain dans les collèges, avec le regard de Nadine Piotrowski-Kostka, directrice de l'éducation au Département.

Puis ce sera Anne Zorninger, directrice générale de NOVIM.

NOVIM, une société d'économie mixte située à Saint-Etienne qui travaille à l'aménagement de futurs sites industriels ou d'habitat. Et cela en partenariat avec les collectivités territoriales.

Ce sera ensuite Jean-Baptiste Bertrand, directeur de la Maîtrise de la Loire : il est l'heure de s'inscrire !

Et on terminera avec Vincent Gallot, fondateur et dirigeant de la société : WEBQAM