Loire Mag le podcast de Juin

Le mois de juin reste aux couleurs du made in Loire avec Luce Cornand à propos de son entreprise de fabrication de pâtes fraîches et sèches à Saint-Etienne depuis plus de 100ans !

Mais aussi avec une toute jeune société stéphanoise qui monte, qui monte : MJ'Innov, distributeur exclusif de la TOVERTAFEL avec un très fort développement mené par Jonathan Arnaud et Max Bayle

Ce mois de juin il est aussi question de marché solidaire, le premier du genre, mis en place à l'initiative du secours populaire de la Loire avec le soutien de la Ville de Saint-Etienne et la Chambre d'Agriculture de la Loire.

Enfin tendez bien l'oreille à Nicolas Mathevon, spécialiste mondial de bioacoustique et de retour d'un voyage de recherche au Mozambique.

crédits photo: Fabrice Roure/Cornand/Loire.fr - MJ_Innov/Loire.fr - Mathevon-rts.ch