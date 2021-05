Loire mag le podcast de Mai

Le "Made in Loire" est une réalité incontournable de notre département. Rien d'anecdotique dans cette expression à l'anglaise, puisque que la Loire compte une cinquantaine de leaders nationaux, voire européens ou mondiaux. Et de nombreuses entreprises avec le label " entreprises du Patrimoine vivant".

Ce sera le fil rouge de notre numéro de mai de l'émission : Loire Mag, le podcast. Avec jean-Michel reymondon, directeur adjoint au départrement, Hervé Henry, PDG de SILEANE, Nathalie Rodrigues, du CIDFF 42 et la société Mach 1, au coeur de la fabrication des pièces pour les vélos.