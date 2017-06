"l'ombre entiÃ¨re de ton corps" MikaÃ«l Petit

Mikaël Petit est l'invité d'Anne Marie Vergnon pour son ouvrage "l'ombre entière de ton corps" publié chez Abatos

La spiritualité peut-elle s'émanciper de la culpabilité ?... Plus simplement, plaisir et prière sont ils compatibles ? Quelle est la place de l'artiste, avec ses doutes et ses amours, au milieu d'un univers si vaste ? Mikaël Petit puise dans la littérature, la philosophie et la théologie les références dont il nourrit sa réflexion. Interrogeant différentes traditions, souvent avec humour, il propose au lecteur un voyage intellectuel fascinant, où l'originalité de la pensée se mêle à un style à la fois riche et limpide.