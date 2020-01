On continue à écrire et à publier (sur papier) et vendre des livres dans les librairies ou magasins spécialisés.

La ville de lons-le saunier possède 3 libraires, une ville où le livre a toujours la cote.

Quelles sont les raisons d'un tel succès à lons-le saunier ?

Philippe Guyot-Jeannin libraire (de la librairie papeterie les Arcades) et éditeur, fait le point sur les raisons de cet engouement palpable.