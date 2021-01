A Lorient, les résidents d'un foyer pour personnes handicapées lancent un tour de France virtuel

Il y a quelques mois, les résidents du foyer soleil, établissement qui accueille 26 adultes en situation de handicap moteur, découvrent le motomed et le bike labyrinthe. L'appareil, développé pour les personnes avec restriction de mouvement, peut être relié à un écran pour permettre aux patients, lorsqu’ils pédalent de se promener dans une ville et environnement de leur choix. Une façon de s'évader et d'oublier le côté fastidieux de la rééducation.

Pour se doter d'un tel outil les résidents du foyer soleil ont lancé, hier, un tour de France virtuel : " L’échappée des confinés, déconfinée ". Leur objectif : récolter 11 000 €. Les explications de Julien Puren, résident et de Véronique Labadie, kinésithérapeute du foyer.