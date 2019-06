Louis Pasteur et le vers à soie

Des recherches de Pasteur pour éradiquer les maladies du ver à soie (véritable fléau pour les Cévennes et l'industrie de la soie à Lyon) au 19ème siècle, en passant par le développement de la soie artificielle, le bombix et des sujets scientifiques plus actuels comme l'usage de la soie dans le milieu médical, Alain Marchal nous propose une petite visite autour des thématiques présentées dans cette exposition.