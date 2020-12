Lutter contre les virus de l'hiver par l'aromathérapie

Les huiles essentielles sont de précieuses alliées pour lutter contre les petits virus de l'hiver. Julie Cadhillac, pharmacienne à la pharmacie Leuridan de Lys-lez-Lannoy, naturopathe et aromathérapeute vient nous partager ses connaissances et son expérience sur l'utilisation de l'aromathérapie au quotidien pour prévenir et guérir les maux de toute la famille.