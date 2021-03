Ma cuisine maison

Des recettes faciles à faire et gourmandes, voilà ce que nous propose cette semaine Brigittte Tessier de la Fnac du Mans. Avec pour commencer, " Soupes complètes d'ici et d'ailleurs " de Nadia Paprikas et " Mes yaourts Maison " de Julie Soucail. Et pour finir, " Ma p'tite cuisine ", le nouveau livre de Julie Andrieu, paru chez Marabout. Brigitte Tessier que l'on retrouve au micro de Chef Graffiti.