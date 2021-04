Macron, le grand infirmier!

Depuis plus d’un an, un sale virus venu de Chine via la chauve-souris et le pangolin brutalise la terre entière qui compte chaque jour ses morts comme une plaie d’Egypte héritée de l’Ancien testament.

100.000 morts en France, 3 millions de morts dans le monde, tel est le triste bilan de cette première année de pandémie que d’aucuns jugeaient banale et sans risque. Rappelons nous le Dr Agnès Buzin, ministre de la Santé qui, en décembre 2019 déclarait que la France serait probablement épargnée!