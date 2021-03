Cette semaine dans le Club radio, le collège St Joseph nous parle de l'île de Madagascar. Une île aux richesses naturelles et culturelles incontestables, mais qui aujourd'hui encore reste l'un des pays les plus pauvres de la planète.



Le collège St Joseph au Mans qui cultive des liens très proches avec cette île, et notamment avec le collège Saint Jean qui accueille les enfants de cultivateurs et d' éleveurs d' Ambohijanaka ( La Colline des Enfants ), et notamment au travers du projet " bol de riz ", un projet pour soutenir le collège Saint Jean.