Madatreck : L'aventure familiale filmée de Sonia et Alexandre Poussin à la découverte de Madagascar

L’histoire débute le 16 mai 2014, lorsque Alexandre Poussin et sa famille ont commencé un périple à travers Madagascar en charrette à zébus : D’« Africa Trek » à « Madatrek ». De telles aventures allant bien au-delà de la simple découverte, Alexandre et Sonia Poussin n’en sont pas à leur coup d’essai. Le couple a déjà réalisé la traversée de l’Afrique à pied, depuis le Cap de Bonne Espérance jusqu’au Mont des Béatitudes, en Israël, en suivant la vallée du Grand Rift Est africain. Les 14 000 km parcourus et pas moins de 1 200 familles rencontrées sur le chemin, leur ont permis, à travers leur série documentaire et leurs livres, de « donner une image moins pessimiste de ce continent en général et de ses habitants en particulier ». Voulant réitérer l’expérience à Madagascar, ils ont été, cette fois, accompagnés de leurs deux enfants.

L'objectif. Avec leur charrette à zébus, ils se sont rendus dans des missions, ONG, associations et initiatives « qui œuvrent pour la reconstruction du pays, la restauration de son environnement et le mieux-être de populations éprouvées ou laissées pour compte » : La famille Poussin en a rencontré une douzaine. « Notre objectif est, par notre travail de réalisateurs et de reporters, de mettre en lumière leur action et leur donner un écho. Nous saisirons l’occasion pour mettre la main à la pâte. Cela reste un voyage, mais un peu plus utile et sédentaire qu’« Africa Trek ». La charrette a été autant un moyen de communication qu’un moyen de transport… », expliquent les acteurs de « Madatrek ». Rencontre avec des « dahalo » sans qu’aucune mésaventure ni fait d’insécurité ne leur soit arrivée ; découverte du quotidien du Malgache de la brousse, sa richesse et son dénuement… la charrette a été, en effet, témoin de bien d’émotions. Par Midi Madagasikara 27-08-2018

Bande annonce Madrateck