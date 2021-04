Madina et Tatyana, le Kazakhstan à Saint-Etienne

Madina et Tatyana nous viennent du Kazakhstan et sont actuellement "thésardes" à l'école des mines de Saint-Etienne. Elles sont heureuses de nous parler de leur pays, à l'occasion de la fête du début de l'année, célébrée à l'occasion du solstice de printemps. Un pays de 18 millions d'habitants, vaste comme 5 fois le nôtre, avec de multiples richesses, un pays laïc où coexistent religions et peuples d'origines variées

Brillantes étudiantes, elles se sont intégrées dans notre vie stéphanoise avec l'association des Jeunes Ambassadeurs et mènent depuis deux ans un projet autour de l'insertion dans la vie sociale et économique des personnes en situation de handicap. Rencontres et échanges ici et là-bas, avec des avancées importantes et des liens fraternels qui se sont créés au fil des actions menées ensemble.

Réalisation : Jean-Marc Chazot.

La rencontre est dédiée à Paulina, la toute petite fille de Tatyana

Jeunes Ambassadeurs Madina Naukanova Philippe Montchalin



© youtube