Mails professionnels: comment éviter les fautes les plus courantes ?

"Evidement, ils nous aurons prouvés que nous avons tort à priori". Dans cette simple phrase, il y a quatre fautes que le correcteur d'orthographe n'aura pas vues, faute ... du contexte. Avoir le mot juste et bien écrit, ce n'est pourtant pas évident et ça dénote un manque de rigueur qui peut vous desservir. Alors comment repèrer les fautes les plus courantes ? Accord du participe passé, rédaction des nombres ou des adjectifs de couleur, quelles sont les régles ? Tour d'horizon grammatical avec Nicolas Delecourt, journaliste et formateur.

En bonus: correction du texte lu pendant l'émission:

"Comment notre groupe, coté en bourse, a-t-il failli disparaitre ? Nous vendions des ordinateurs aux écrans noir et blanc avec des claviers bleu ciel. Ces modèles, qu'avait autrefois dessinés un célèbre créateur, étaient vendus six cent quatre-vingts euros. Les quelques cent ordinateurs, voire davantage, que nous vendions chaque jour, prouvaient évidemment notre réussite."