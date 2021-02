Maïlys Neyrand, thérapeute ayurvédique

Charlotte Ducout a rencontré Maïlys Neyrand, scientifique devenue professeur de yoga, puis praticienne en médecine traditionnelle indienne, plus connue sous le nom d'ayurveda.

Une succession de ''hasards'', mais aussi un intérêt de longue date pour tout ce qui touche à la santé, à l'environnement, et aux médecines alternatives.

Et puis, un jour, cette opportunité de partir vivre un an dans un ashram danois dont elle reviendra changée : ''cette année a (…) transformé ma vision de la vie, ma compréhension du corps humain et de l'intellect''.

Son prénom lui aussi a été marqué par son séjour à l'ashram. A son retour Maïlys est devenue ''Malini'', nom sanskrit qui se réfère au parfum des fleurs.

Aujourd'hui Maïlys exerce à Lyon dans le deuxième arrondissement (Espace Louty, 2 quai Tilsitt). Elle prodigue des massages ayurvédiques, des bilans diététiques, et donne également des cours de yoga (Hatha Yoga en intérieur, et yoga paddle en extérieur aux beaux jours) : www.maliniayurvedayoga.com