Maison partagée

Un accueil en journée, depuis 2016, pour se ressourcer, prendre une respiration, pour la personne concernée et ses proches, ensemble ou séparés, pour quelques heures, la journée, ponctuellement ou régulièrement, à votre rythme...



Un accompagnement individualisé, avec des intervenants polyvalents, choisis pour leurs qualités humaines et leurs compétences, accompagnent des adultes, à un moment particulier de leur parcours de vie.

En tenant compte de leur personnalité, leurs envies, leurs besoins et parcours, un soutien humain et psychologique leur est proposé, dans un lieu ouvert, paisible et spacieux.