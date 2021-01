Malene Rydahl : un parcours atypique qui mène au bonheur

La recherche du bonheur, que ce soit au travail ou chez soi, reste en ce début d'année une quête presque hors de propos, ou incongrue. Et pourtant, il faut bien un peu d'espérance et de prespective en cette nouvelle année. Malene Ridhal avait répondu en ce sens en octobre 2020 et c'est pourquoi je choisis de vous faire ré écouter cette interview.