Fabricant de literie depuis 1945, Maliterie.com apporte à chacun le bien-être qu'il mérite.



Une société sarthoise pionnière dans le domaine de la vente en ligne et directe, qui propose un grand choix de matelas, sommiers, lits électriques, fauteuils relax et canapés convertibles.



Plus de précisions en compagnie de Laurent Crépin, son dirigeant. Il est au micro de Valérie Fade-Py.