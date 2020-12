Maman et entrepreuneuse : les clés pour tout mener de front !

Mon mari, mes enfants et... ma boîte ! comment les mamans entrepreuneuses arrivent-elles à tout concilier ? quels talents et organisation cette gymnastique quotidienne requiert-elle ? Est-ce à la portée de toutes ? Décryptage avec Gabrielle de la Bigne, coach et notre invitée, Antoinette de Bagneaux. A la tête d'une marque de vêtements pour petits et grands, Les petits Luxembourgeois, cette mum'preneur nous raconte sa vision de la maternité... et du business! Rencontre.