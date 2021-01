Le monde entier tournait au ralenti, nos journées devenaient bien plus longues que nos nuits, et les nuits devenaient plus courtes qu’à l’accoutumé. Le matin, je partais aux halles de Rungis, nourrir notre chère France, l’après-midi, je m’installais au studio seul face au Steinway. Envie de chanter, de me retrouver en tête-à-tête avec les tubes de mon enfance. Nuit de folie, Aimons-nous vivants, Manureva… Pendant que mon père me fredonnait « Love me, please love me », je pensais « Aux absents qui ont toujours tort ». Ces « Années Cover », sont un lien entre le monde d’avant et celui d’aujourd’hui…