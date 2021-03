Marie-Julie Chaput, émigrer au Québéc

Marie-Julie est belge mais aussi canadienne par les circonstances de la vie. Ce qui bien entendu a facilité son entrée au Canada et plus particulièrement au Québec où son conjoint est ébéniste.



Voici ce qu'elle nous dit: Depuis mon plus jeune âge, j'ai une passion pour toutes les questions liées au développement - et ce de l'échelon personnel à l'échelon international, en passant par le développement entrepreneurial et communautaire.



Je suis également intéressée par toutes les questions touchant à l'intelligence collective, à la conduite du changement, à la créativité et à la formation continue, notamment auprès des jeunes, des dirigeants-entrepreneurs et au cœur des entreprises.



Après une adolescence en Europe et un parcours à l'international, je me suis installée fin juillet 2017 à Drummondville, Québec. C'est ici que je souhaite continuer à relever des défis inspirants et contribuer à l’avènement d'une Société plus prospère, inclusive et responsable.