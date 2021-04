Charlotte Ducout a rencontré Marilyne Sourd-Puvilland, une diététicienne passionnée de cuisine et de nutrition, qui a éprouvé le besoin de se former par la suite au métier d'infirmière pour avoir une approche plus générale de la santé.

En octobre 2020, la Saint-Egrevoise a développé sa propre activité de diététicienne libérale. Elle y prodigue des conseils alimentaires adaptés et personnalisés suivant que les consultants soient – comme elle – des sportifs de haut niveau ou qu'ils aient besoin d'un ré-équilibrage alimentaire spécifique en lien avec leur profil (maladie chronique, dénutrition ou surpoids, grossesse...)

Diététicienne Nutritionniste Grenoble - Diplômée d'Etat - Alp'Diététique (alpdietetique.com)

Dans le même temps, Marilyne Sourd-Puvilland continue de ''courir'' à droite et à gauche et de jongler avec ses deux casquettes professionnelles pour faire de l'éducation à la santé et de la prévention auprès de publics variés, que ce soit en centre de santé et de dépistage, ou au sein d'un réseau d'ONG partenaires.

Citons les réseaux suivants :

- ONCODIETS : le 1er réseau de diététiciens libéraux en cancérologie (sfncm.org)

- Resic38

- Reppop38

- ONG Santé Diabète - Lutte contre le diabète en Afrique et dans le monde (santediabete.org)

Et pour aller plus loin : Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail