Mars : Persévérance ou Espérance ?

Jules Verne et Hergé, le père de Tintin, n’y avaient pas pensé. Ou plutôt pas voulu y penser tant le voyage semblait impossible à dimension humaine.

C’est pourquoi ils ont limité leur champ d’investigation à la lune si proche de nous, si bien éclairée par le soleil et si indispensable au jeu des marées et des saisons. L’homme y a depuis marché en pleine sérénité. Avec un retour sur terre qui le fut tout autant…

Mais l’homme est insatiable. Curieux de tout et sensible à l’inconnu.

Il ne pouvait pas, après la conquête de la Lune, en rester là, méditant son insatisfaction de ne pas être la mesure de toutes choses, le démiurge permanent du Cosmos qui l’entoure et qui emprisonne nombre de ses interrogations.