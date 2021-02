Martin, et sa vie aux USA

Martin a 16 ans et il vient de passer avec sa famille trois ans aux Etats-Unis en Caroline du sud. Il partage au micro de Jean-Marc Chazot son regard sur la vie américaine. Il lui a fallu s'adapter à la langue d'abord, au mode de vie de l'Amérique profonde et vivre le système scolaire du lycée pendant deux ans, avec bien sûr de grandes différences avec notre mode de vie. Une expérience formatrice et passionnante. De retour en France, il nous dit aussi son bonheur d'avoir retrouver notre pays.



École française bilingue de la Caroline du Sud

©mlfmonde.org



©rcf42.fr