Masques : quel impact sur l'éveil de mes enfants ?

Question d’actualité s’il en est !!!

Le masque c’est nouveau pour nous, on s’y habitue plus ou moins facilement et il est légitime de se poser la question de l’impact de cet objet étrange voir étranger sur le développement des petits.

Se pose-t-on la même question pour les lunettes de soleil, qui nous sont usuelles et qui pourtant cache notre regard à l’enfant ?

Est-il décrit quelque part que les enfants des femmes musulmanes qui se cachent le visage pour sortir de chez elle ou les enfants asiatiques entourés d’adultes masqués au moindre rhume soient moins éveillés que les autres. La réponse est Non bien sûr !



Il est clair que le masque n’a pas d’influence sur l’éveil sensori-moteur de l’enfant. Cet éveil passe premièrement par les expérimentations motrices (grimper en haut/ sauter en bas, courir loin/revenir près… deuxièmement par les manipulations vider/remplir, encastrer… et enfin par les repérages temporels.

Le masque porté par l’adulte présent par le regard, présent la parole et la disponibilité corporelle ne gêne que l’adulte !!!



Alors que touche le masque pour que nous en soyons gênés vis-à-vis des enfants ? et que cela puisse nous inquiéter ?



C’est que le masque touche les interactions précoces, c’est-à-dire les échanges non-verbaux que l’on a avec les tout-petits.

Les interactions avec un bébé passent par différents canaux.



Qu’appelez-vous canaux ?

Comme pour l’adulte le langage, la poignée de main, le regard par exemple peuvent être considérés comme des canaux de communication, on décrit pour les petits 7 canaux d’interactions : le regard, le sourire, le rire, les expressions corporelles et faciales, les vocalisations, le toucher et l’odorat.

On voit donc que sur ces sept canaux seuls deux sont obstrués par le masque à savoir : le sourire et les expressions faciales.

Tous les autres sont présents et efficients. Et ces deux-là ne sont pas complètement éteints par le masque : le haut du visage traduit très bien le sourire, la surprise, le refus, la douleur, la compassion, l’évitement.

La privation du sourire et des mimiques est donc toute relative.

Il faut aussi savoir que l’enfant et les adultes n’utilisent quasiment jamais un seul canal mais en associent toujours plusieurs dans leurs interactions.



Par exemple, l’enfant a un hoquet : sa maman va être surprise, le regarder (1er canal), répéter un bruit l’imitant (vocalise 2ème canal), hausser les épaules (mimique corporelle 3ème canal), soulever les sourcils ou écarquiller les yeux (mimique faciale 4ème canal) et conclure en riant (5ème).

Vous voyez bien que dans cette association de nombreux canaux le partage de l’instant avec son bébé, la connivence qui se crée, l’attention qu’il ressent pour lui ne sont absolument atteints même s’il manque la mimique de la bouche.

Une première observation sur le sujet de l’impact du masque sur les relations sociales montrerait que spontanément tout un chacun accentuerait les mimiques du haut de visage pour compenser l’absence de celles du bas du visage.

Des masques transparents vont se généraliser.

Et puis le masque n’est porté qu’à l’extérieur de la maison.

Il n’y a vraiment aucun péril pour les enfants.

Rien de comparable avec la distance que peut mettre l’absence de regard, de sourire, de mimique, de vocalise d’une maman captée par son portable. L’impact sur la construction de l’enfant est beaucoup plus important.

Mettez vos masques sans soucis les mamans et enlevez vos portables, qui eux, font dangereusement écran aux interactions et donc à la relation et à l’éveil au monde de l’enfant !