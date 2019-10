Masterclasse du festival baroque en forez 2019 : une belle réussite



Depuis le samedi 5 octobre et jusqu'à ce dimanche 13 c'est l'édition 2019 du Festival Baroque en Forez.

Il a été marqué par différentes formules de concerts, les concerts "découvertes", en petites formations, de cette musique riche mais parfois méconnue qu'est le baroque.

Mais aussi des concerts de plus grande envergure avec l'ensemble Les Reflets vendredi dernier ou encore quelques cent artistes associés à la Maîtrise de la Loire pour le concert de clôture ce dimance à 17h à la Collégiale de Saint Bonnet le Château.

L'organisateur du festival qu'est Loire Forez Agglomération, a voulu faire une place toute particulière aux jeunes. Et parmi les concerts découvertes, samedi dernier, a été proposé un concert préparé le jour même en master classe par des élèves des écoles de musiques de la Loire, avec leurs professeurs.

Nous avons pu nous glisser le matin dans la salle de répétition. L'occasion de comprendre comment un tel défi peut être réalisé : offrir un concert de qualité sur une préparation d'une journée.