du lundi au vendredi 08h35

Khara… une onde porteuse Il est des jours, des instants qui nous voient ancrés dans la mélancolie, où notre regard sur le monde semble légèrement voilé de gris. Et puis soudainement, inopinément, notre perception change, le regard s’éclaire, le corps s’allège, le sourire affleure et parfois même le rire jaillit ! Un lieu, une rencontre, un regard, un parfum, un son, un poème, un mets… Comme autant de petits marqueurs de joie ! Chaque semaine, un invité nous confie son expérience de rencontre impromptue ! S’arrêter, s’attarder sur ces instants, Laisser entendre et se propager cette vibration, la partager, C’est ce que nous propose Cécile Chappuis cette saison. Khara, une onde porteuse… de joie ! Il n’y a pas de plus grande joie que celle qu’on n’attend pas... (Sophocle)