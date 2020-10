Matthieu Cornelis

Photographe de formation, journaliste de profession, Matthieu Cornélis met les pieds dans le son en 2017. Le « sonore », parce que, selon lui, "il offre des histoires autrement plus immersives que l'écrit. Il parle au coeur, rapproche les êtres et les unit." Matthieu présente son premier documentaire, Ainsi brament-ils. Et dévoile ce qui l’a poussé à inventer son nouveau métier de « portraitiste sonore ». Rencontre, confiance, transmission…





mattcornelis@gmail.com