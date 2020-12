Maud Fontenoy : la sauveuse des océans

Maud Fontenoy est une navigatrice française, née le 7 septembre 1977 à Meaux. Depuis toute petite, elle navigue sur les flots, seule ou avec ses parents qui l’initient très tôt aux aventures maritimes. Admiratrice des exploits du rameur Gérard d’Aboville, elle est la première femme à réussir la même performance : la traversée de l’océan Pacifique à la rame, en 2005. Deux ans plus tôt, elle devient la première femme à traverser l’océan Atlantique dans le sens ouest-est. Partie de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle rejoint La Corogne, en Espagne, soit une boucle d’environ 3000 kilomètres. Alors qu’elle prépare sa prochaine aventure, on lui diagnostique, en 2006, un cancer du col de l’utérus. Une épreuve qu’elle surmonte courageusement, comme elle affronte les difficultés au large des océans. Remise de sa maladie, elle entreprend un tour de l’hémisphère sud à contre-courant.

J’ai passé les 15 premières années de ma vie sur un voilier. Après mes études, j’ai fait le choix de repartir dans des aventures maritimes pour montrer qu’avec de la volonté et du courage, les Hommes pouvaient se dépasser et réaliser des choses plus grandes qu’eux. En traversant l’océan à la rame, en simplifiant l’aventure à l’extrême, je voulais montrer qu’il était possible de se déposséder de tout pour réaliser quelque chose de grand, et que sur ce plan là, nous étions tous égaux. J’ai créé ma première association à l’âge de 18 ans « Les petits aventuriers », puis l’association « Jeunes marins briards », qui faisait naviguer des jeunes des quartiers sur une yole de Bantry. Au fond, mes aventures sportives ont mis un peu de lumière sur ce que je réalisais depuis longtemps dans l’ombre

Maud Fontenoy

En 2008, elle crée la Fondation Maud Fontenoy pour éduquer les plus jeunes et le grand public à la nécessité de préserver les océans. Depuis 2009, elle est porte-parole de l’Unesco pour les océans: Elle mène des actions d’éducation à l'environnement marin auprès de la jeune génération et du grand public avec le soutien d'un comité d'experts du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Écologie ainsi que de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Son objectif, à la fois écologique et social, se résume par cette formule : « Sauver l’océan, c’est sauver l’Homme ». Elle est représentée en France par l'association Maud Fontenoy France.