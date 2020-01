Maurice Galland, du théâtre Libre au projet LUM

Maurice Galland est un homme de théâtre et de culture. Il dirige et anime avec Ghislaine Ducerf-Galland le Théâtre Libre, en plein coeur de Saint-Etienne. Il nous présente la seconde partie de la saison de ce lieu étonnant et nous partage le beau projet qu'il porte avec son équipe : la création de LUM, un pôle culturel et artistique de centre ville.

C'est à l'horizon de 2 ans que ce lieu de création et d'animation verra le jour si tous les acteurs de notre vie culturelle se rassemble. Le talent et la passion de Maurice et de son équipe le méritent !