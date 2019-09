Accueillir un enfant du bout du monde pour qu’il soit soigné à Tours. Etre famille d’accueil, c’est l’expérience et l’engagement dont nous parle Sourrazeh Jollet qui est référente pour l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque à Tours. « Il y a 3 maillons pour que cette chaîne de solidarité puisse exister à Tours : le centre médical pour soigner l’enfant, des fonds pour permettre la venue de l’enfant et une famille d’accueil qui offrira son temps et de l’amour pour que cet enfant vive ce moment de guérison ».

Contact Mécénat Chirurgie Cardiaque 06 33 96 76 31?.