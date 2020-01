Médecine légale: pour les vivants et pour les morts.

​Le médecin légiste est un personnage emblématique très médiatisé, notamment dans les séries télévisés. Contrairement à l'image qu'en a le public, son activité principale concerne les patients, et non les cadavres. Il intervient aussi auprès des vivants pour analyser des situations de violences, en collaboration avec de nombreux autres spécialistes (gynécologues, pédiatres, médecins urgentistes...) et dans l'évaluation des séquelles des accidents, des agressions…