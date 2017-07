Meloduende: un duo de luthiers en Côte d'Or

Jérémy et Bertrand sont luthiers. Ils se sont installés dans un petit village de Bourgogne, non loin de Semur-en-Auxois. Ils fabriquent des guitares en aluminium. Ces guitares sont électriques, mais mis à part le manche, on n’y trouve aucune trace de bois. Ils ont monté leur entreprise en 2010 et comptent déjà des pointures parmi leurs clients.

Billy Gibbons, le guitariste du groupe ZZ Top, Johnny Halliday, Nicola Sirkis du groupe Indochine, Manu du groupe Trio, les Shaka Ponk, l’un des guitaristes du groupe Skip the Use, se sont fournis en guitare chez ce duo de luthiers pas comme les autres. Meloduende, c’est le nom de l’atelier, est venu d’un simple concours de circonstances. "Nous étions musiciens, nous avions les instruments à proximité" expliquent les deux amis.

Jérémy et Bertrand ont un cousin graphiste qui met en dessin chaque projet de guitare. A l’issue de ce dessin, la guitare devient réelle. "On part d’une tôle qui fait deux mètres par 1,20 mètre, et on en fait une guitare. La tôle est ultra fine. Elle se déforme, elle prend la chaleur rapidement. C’est un métier à la croisée entre la chaudronnerie, l’ébénisterie, l’électronique et l’ingé son" explique Bertrand qui refuse de citer l’épaisseur de la tôle, leur secret de fabrication.