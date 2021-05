Merci Véronique Lévy !

Vous connaissez peut-être Bernard Henri Lévy. Escorté de gardes du corps et de cameramen, il se rend souvent sur les conflits armés pour proclamer ses visions de la liberté et de la démocratie.

Il a une sœur prénommée Véronique, juive comme lui, qui s’est convertie au catholicisme une nuit de Pâques 2012. Acte courageux et louable.

Si je vous parle d’elle aujourd’hui, c’est parce qu'une autre haute conscience de notre République des Lettres vient d’évoquer son « chemin perdu » en la traitant de « femme fragile manipulée par l’extrême-droite identitaire anti-sioniste ». Le propos est de Jacques Attali, ancien Sherpa de François Mitterrand à la grande époque, donneur de leçons et heureux de l’être…

Véronique Lévy ne mâche pas ses mots en proclamant sa foi catholique d’une manière élevée et mystique...