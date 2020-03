"Mes enfants sont grands, je retrouve mon corps...Et arrive un bébé surprise"

Bonjour Bénédicte, vous attendez un petit bébé "surprise" à un âge auquel on pense être passée à autre chose, et vous vous posez mille questions ; mille sentiments se mêlent et vous inquiètent, et c'est bien normal.



J'ai moi-même vécu cette situation. Quand j'ai eu mes premiers doutes sur une grossesse éventuelle, j'ai vécu ça comme un séisme : d'un côté je voyais notre petite vie bien rôdée qui serait chamboulée, j'ai redouté la réaction de mon mari et celle de mes autres enfants dont la dernière avait 8 ans ½, j'ai pensé à mon corps que j'avais mis tant de temps à récupérer et qui allait vivre à nouveau des transformations pas vraiment souhaitées, et d'un autre côté, mon cœur de maman s'est très vite rempli de joie et ouvert à cette petite vie,



Je me suis posée aussi des questions quant aux risques d'une grossesse tardive (j'avais 42 ans). Et puis j'ai décidé de m'en remettre à la Providence ; Dieu n'abandonne pas les siens et le cas échéant il saurait nous donner les grâces pour faire face.

Lors de la première écho je n'ai posé qu'une seule question : Il y en a combien ?



Quoiqu'il en soit, le choc passé mon mari a également reçu cette nouvelle comme un cadeau. Pour nos enfants ça a été mitigé : les filles (12 et 8 ans) étaient ravies, l'aîné (un garçon) de 14 ans a trouvé ça très étrange et n'a pas du tout aimé le concept, et notre autre garçon (11 ans) n'avait pas trop d'avis sur la question.



Mais tout ça c'était avant la naissance, les choses ont bien changé après !

Matthieu est né en parfaite santé une veille de Toussaint et nous avons vu sous nos yeux nos grands enfants s'ouvrir à l'Amour, gratuit, le plus simple, le plus désintéressé qui soit, pour ce petit frère tout rouge et tout fripé, faisant gonfler nos cœurs et resserrant un peu plus les liens de notre famille.



Victor Hugo dit mieux que je ne saurai le faire ce qui s'est passé :



" Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille

Applaudit à grands cris.

Son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux,

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,

Se dérident soudain à voir l'enfant paraître,

Innocent et joyeux"



Notre plus beau cadeau a été d'entendre un jour un de nos enfants verbaliser cet amour en nous disant "je ne savais pas qu'on pouvait aimer autant".



Alors je ne vais pas vous faire croire que c'est tout rose et tout facile :

parce qu'à 43 ans le corps met plus longtemps à se remettre, c'est vrai,

parce qu'il faut revoir le plan de vie qu'on avait imaginé pour les prochaines années, c'est vrai,

parce qu'à l'école on va se demander si vous être la mère ou la grand-mère, c'est vrai.

Mais d'un autre côté, ce petit est le seul de son espèce, les autres sont grands et aident à la maison, pour le garder et s'occuper de lui. On est plus disponible que lorsqu'il faut en gérer 4 qui ont de 6 ans à 3 mois !



Toutes les contraintes que cela a engendré ne sont rien au regard de la joie que ce bonhomme apporte dans notre famille. Il a aujourd'hui 7 ans, les grands en ont 22, 20, 19 et 16 et sont toujours aussi gâteux de leur petit frère ; il nous rend très bien tout cet amour et il motive même les plus grand à rentrer le WE chez papa-maman. Du bonheur !



Alors Bénédicte, faites-vous confiance, et faites confiance à ce petit d'homme qui arrive.