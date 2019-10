Metalunair, un écosystème humain à Loos

Metalunair. Ce n’est pas dans un roman d’anticipation que nous vous emmenons aujourd’hui mais dans une usine désaffectée de Loos. Là, Hugo Lepoutre et une vingtaine d’autres artisans ont installé leurs ateliers. Bien plus qu’un entrepôt de coworking, c’est un lieu de vie, un écosystème humain qui s’est créé là où jusqu’en 2000 l’on coulait les poutres métalliques de vastes chantiers comme celui de la piscine Max Dormoy. Les artistes et artisans y ont chacun leur cocon de travail mais partagent aussi une cantine et un jardin à vocation permaculturelle.