Mettre son enfant en pension : pour ou contre ?

Il semblerait que les internats ne desemplissent pas au fil de années... en effet, la question se pose souvent dans les familles qui rencontrent des difficultés avec leur enfant mais pas seulement ! Décryptage avec Jean de Cambourg, chef de l'établissement Notre-Dame d'Orvault à Nyoiseau et Karine Triot, conseillère conjugale et familiale au sein de l'association Plus belle ma vie. Nos deux invités ne partagent pas les mêmes points de vue vous l'entendrez!