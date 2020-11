Michel Ernault, du lait local et responsable à Bagnoles de l'Orne

L'exploitation compte un cheptel de 160 têtes dont 90 laitières. Elle emploie trois salariés. « Nous faisons nos propres fourrages, explique Michel Ernault. Nous transformons sur place 60 % de la production laitière en lait frais et lait cru, crème fraîche, fromage blanc, et depuis 2015, yaourts natures et aromatisés avec des fruits frais pressés. Le reste est collecté par une laiterie."

Contact : 02.33.37.97.39 ; 06.07.99.48.70 ; f.ernault@wanadoo.fr. 61140