"Mon enfant de 2 ans refuse toute intervention de son papa"

«Ne vous inquiétez pas. Ceci est fréquent et représente une phase à dépasser plus ou moins délicate selon les enfants. Les tous petits doivent quitter une période fusionnelle avec la maman pour grandir et réaliser que ce n’est pas leur bien, qu’ils doivent partager leur maman avec son conjoint. Elle est aussi la femme de celui-ci et pas seulement LEUR maman. C’est ainsi qu’il va apprendre à dépasser la possessivité et la toute-puissance qu'il peut avoir sur l’autre. Cela s’appelle aussi le RESPECT, la notion de partage etc….

Si votre petit hurle et refuse fortement la présence de son père, il est indispensable que celui-ci trouve sa juste place avec le rôle d’autorité qui lui est impartie. Pour votre petit, mais aussi pour votre couple bien sûr. Ne cédez pas à son désir et parlez lui ENSEMBLE afin qu’il comprenne simplement que c’est ainsi. Qu’il a une maman et un papa et que les choses ne peuvent pas se passer autrement. Vous l’aiderez ainsi a grandir et à accéder à la belle valeur du PARTAGE ».